Scienjoy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Scienjoy hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scienjoy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scienjoy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 45,7 Millionen USD im Vergleich zu 48,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at