Scienjoy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Scienjoy lud am 26.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at