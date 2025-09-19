Scientex Bhd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Scientex Bhd Registered lud am 17.09.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Scientex Bhd Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 MYR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,19 Milliarden MYR – ein Plus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scientex Bhd Registered 1,17 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,340 MYR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,350 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,52 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,48 Milliarden MYR in den Büchern standen.

