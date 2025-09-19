|
19.09.2025 06:31:29
Scientex Bhd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Scientex Bhd Registered lud am 17.09.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Scientex Bhd Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 MYR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,19 Milliarden MYR – ein Plus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scientex Bhd Registered 1,17 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,340 MYR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,350 MYR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,52 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,48 Milliarden MYR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX & DAX schließen deutlich fester -- US-Börsen legen letztlich zu -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbrachte den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.