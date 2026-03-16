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16.03.2026 06:31:29
Scientex Bhd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Scientex Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,09 MYR gegenüber 0,080 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Scientex Bhd Registered 1,14 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,11 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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