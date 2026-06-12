Scientex Bhd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Scientex Bhd Registered hat am 10.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,09 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scientex Bhd Registered einen Umsatz von 1,11 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at