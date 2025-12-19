|
Scientex Bhd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Scientex Bhd Registered äußerte sich am 17.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,09 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 MYR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,16 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden MYR in den Büchern standen.
