Scientex Bhd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Scientex Bhd Registered hat am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,13 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,40 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,19 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,400 MYR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scientex Bhd Registered 0,340 MYR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Scientex Bhd Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,81 Milliarden MYR im Vergleich zu 4,52 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at