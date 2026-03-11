Scientific and Medical Equipment House Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Scientific and Medical Equipment House Registered hat am 09.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 181,9 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,2 Millionen SAR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,950 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,870 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 877,23 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 876,70 Millionen SAR.

