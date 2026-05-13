Scientific and Medical Equipment House Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Scientific and Medical Equipment House Registered präsentierte in der am 10.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 SAR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Scientific and Medical Equipment House Registered mit einem Umsatz von insgesamt 192,1 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 13,36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at