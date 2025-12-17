Scientific Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Scientific Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Scientific Energy im vergangenen Quartal 22,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scientific Energy 19,4 Millionen USD umsetzen können.

