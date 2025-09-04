Scientific Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scientific Energy hat am 02.09.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Scientific Energy im vergangenen Quartal 24,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scientific Energy 20,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at