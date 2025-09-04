|
04.09.2025 06:31:29
Scientific Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Scientific Energy hat am 02.09.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite hat Scientific Energy im vergangenen Quartal 24,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scientific Energy 20,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierungsversuch zur Wochenmitte: Wall Street schlussendlich uneins -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt in Grün -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt zeigte sich im Handel zur Wochenmitte wenig bewegt, während der deutsche Leitindex leicht zulegen konnte. Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich. Derweil büßten die Indizes in Fernost ein.