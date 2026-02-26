Scientific Games hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Scientific Games präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 797,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 890,0 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,26 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,68 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,31 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,19 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at