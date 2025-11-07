Scientific Games: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Scientific Games hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 841,0 Millionen USD – ein Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scientific Games 817,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at