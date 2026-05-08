Scientific Games vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Scientific Games hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,940 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 790,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scientific Games einen Umsatz von 774,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at