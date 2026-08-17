Scientific Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Scientific Industries hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,91 Prozent auf 1,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at