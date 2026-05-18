Scientific Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Scientific Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48,96 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at