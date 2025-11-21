|
21.11.2025 06:31:44
Scientific Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Scientific Industries stellte am 19.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scientific Industries ein EPS von -0,110 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 1,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
