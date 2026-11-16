Scientific Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Scientific Industries hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scientific Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at