Scientific Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Scientific Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,8 Millionen USD umgesetzt.

Scientific Industries vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,110 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Scientific Industries 5,05 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 52,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 10,71 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at