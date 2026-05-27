Galapagos Aktie
WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359
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27.05.2026 12:55:25
Scientists discover new little blue octopus in Galapagos Islands
Scientists knew they had encountered something special when they first saw the tiny blue octopus in the depths of the Galapagos Islands.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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