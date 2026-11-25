Bang Holdings Aktie
ISIN: US0598901033
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25.11.2026 11:11:22
Scientists discover quasar formed 630 million years after the Big Bang
Scientists are seeing the quasar as it was 13.1 billion years ago — when the universe was less than 5% of its current age.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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