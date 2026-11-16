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16.11.2026 11:23:00
"Scientists for Future": Flugabgabe erhöhen, nicht streichen
Ein Europaflug über eine Strecke von 1.300 Kilometern verursache 112 bis 320 Euro an "Klimakosten", denen 12 Euro Flugabgabe und rund 14 Euro aus dem EU-Emissionshandel gegenüberstünden, rechnen die Forscher rund um die Umweltökonomin Sigrid Stagl in einer Aussendung vor. Gemeint sind volkswirtschaftliche Kosten bzw. Folgekosten, die durch den Klimawandel entstehen - wie jene durch sich verstärkende Extremwetterereignisse, also etwa Hochwasser oder Dürre. Auch budgetpolitisch wäre eine Abschaffung aus ihrer Sicht fragwürdig, zumindest wenn der Betrag von 190 Mio. Euro nicht gegenfinanziert werden sollte.
Ökonomen kritisieren Standort-Argument
Dabei treten die Wissenschafter - neben Stagl unter anderem die Ökonominnen Angela Köppl (Wifo), Stefanie Peer (WU) sowie der Physiker Ren� Sedmik - auch der von Befürwortern einer Abschaffung getroffenen Annahme entgegen, diese treibe Fluggesellschaften ins Ausland, wo eine solche Abgabe in den allermeisten Fällen nicht fällig werde. Verwiesen wird auf einen "Passagierrekord bei unveränderter Abgabe" im Jahr 2025 in Wien-Schwechat, außerdem gebe es derartige Abgaben auch in anderen Ländern: Auf der Langstrecke zahle man ab Wien 12 Euro, ab Frankfurt seien es 59 Euro.
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte kürzlich betont, nicht auf die 190 Mio. Euro aus der Abgabe verzichten zu können. Er pochte auf eine Gegenfinanzierung sowie höhere Abgaben für Luxusfliegende oder Privatjet-Nutzer als möglicher Teil der Lösung. In diese Richtung geht auch die Forderung von "Scientists for Future": Die Abgabe gehöre nach Distanz gestaffelt, Aufschläge für Business Class und Privatjets eingeführt. Stark machen sie die Ökonomen weiters für eine EU-weite Mindestabgabe und eine Kerosinbesteuerung. Diese würde einer "Verlagerung nach Bratislava besser entgegenwirken als ein nationaler Verzicht", hieß es auch mit Blick auf den slowakischen Standort, der zuletzt vom Billigflieger-Abzug aus Wien profitiert hat.
tpo/tsk
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