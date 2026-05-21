WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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21.05.2026 03:01:23
Scientists Warn AI Slop Is Wreaking Havoc in the Research World
A new study finds that AI hallucinations produced nearly 150,000 fake citations appearing in research papers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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