Scienture Hldgs gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Scienture Hldgs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scienture Hldgs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 500 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at