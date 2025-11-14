Scienture Hldgs öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Scienture Hldgs hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD gegenüber -1,340 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 883,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at