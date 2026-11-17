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17.11.2026 06:31:28
Scienture Hldgs präsentierte Quartalsergebnisse
Scienture Hldgs hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,76 USD gegenüber -4,750 USD im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 111,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scienture Hldgs einen Umsatz von 0,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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