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13.05.2026 06:31:29
Scigineer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Scigineer hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Scigineer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,580 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,40 Prozent auf 315,9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Scigineer 401,9 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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