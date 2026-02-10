Scigineer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Scigineer hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 7,44 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,31 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 613,1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 115,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scigineer einen Umsatz von 284,6 Millionen JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 11,21 JPY. Im letzten Jahr hatte Scigineer einen Gewinn von 9,31 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Scigineer mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 36,34 Prozent gesteigert.

