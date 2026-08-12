Scigineer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Scigineer hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,08 Prozent auf 473,8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 538,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at