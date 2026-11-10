Scigineer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Scigineer gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,67 JPY. Im Vorjahresquartal waren -1,060 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,46 Prozent auf 312,3 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 304,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at