Scigineer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Scigineer lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Scigineer ein EPS von -2,810 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 304,8 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 397,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at