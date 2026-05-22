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22.05.2026 06:31:29
Scilex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Scilex präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Scilex hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,260 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,6 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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