13.04.2026 06:31:29

Scilex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Scilex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,60 USD gegenüber -1,750 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scilex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 67,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -36,480 USD. Im Vorjahr waren -21,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Scilex im vergangenen Geschäftsjahr 30,25 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 46,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scilex 56,59 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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