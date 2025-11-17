Scilex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Scilex hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Scilex hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 22,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,050 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,87 Prozent auf 10,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at