Scinai Immunotherapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Scinai Immunotherapeutics hat am 10.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scinai Immunotherapeutics ein EPS von -1,830 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 15,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at