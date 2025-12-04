Scinai Immunotherapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Scinai Immunotherapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scinai Immunotherapeutics 8,42 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 64,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at