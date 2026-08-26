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26.08.2026 06:31:28
Scinai Immunotherapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Scinai Immunotherapeutics gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Scinai Immunotherapeutics 0,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 147,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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