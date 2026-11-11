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11.11.2026 06:31:29
Scinai Immunotherapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Scinai Immunotherapeutics hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten 84,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen USD – ein Plus von 64,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scinai Immunotherapeutics 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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