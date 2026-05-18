SCINEX gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SCINEX hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,22 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,69 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,66 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,67 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte SCINEX ein EPS von 49,02 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat SCINEX im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,09 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 16,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at