SCINEX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SCINEX hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 13,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,030 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,91 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at