SCINEX präsentierte Quartalsergebnisse

SCINEX lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 29,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -1,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCINEX in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at