Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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19.11.2026 07:32:24
SciSparc (SPRC) Stock Jumps 39% After Hours as Agentic AI Strategy Draws Attention
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
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18.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.