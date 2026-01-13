SciSparc Aktie
WKN DE: A1CY7H / ISIN: IL0010951403
|
13.01.2026 14:00:55
SciSparc To Buy IP Rights For Endoscopic Systems And Medical Cameras
(RTTNews) - SciSparc Ltd. (SPRC), Tuesday announced a definitive agreement to acquire a treasury of patents, trademarks and intellectual property rights for innovative endoscopic systems and medical cameras, including the MUSE system, from Xylo Technologies Ltd.
The company will issue an amount of its common shares to Xylo in consideration for the acquired assets.
Upon closing of the deal, SciSparc intends to commence commercialization of these patented technologies immediately, which is expected to boost rapid market penetration and revenue generation.
In the pre-market hours, SPRC is moving up 21.3 percent, to $1.76 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SciSparc Ltd. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SciSparc Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SciSparc Ltd. Registered Shs
|1,45
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.