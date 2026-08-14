Scoda Tubes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Scoda Tubes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 INR, nach 1,44 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 974,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at