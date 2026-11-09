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09.11.2026 06:31:29
Scoda Tubes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Scoda Tubes hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,42 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,45 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,49 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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