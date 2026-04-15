Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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15.04.2026 11:34:45
Scoot tops Cirium’s global airline emissions efficiency rankings for 2025
High seat density of 242 seats per aircraft and longer average flight sectors of 2,157 km have driven its performanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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