Scope bestätigt A-Rating der Commerzbank mit stabilem Ausblick

DOW JONES--Scope hat das Emittenten-Rating der Commerzbank mit A und stabilem Ausblick bestätigt. Laut der Ratingagentur spiegelt die Bestätigung die solide operative Entwicklung der Commerzbank sowie ihr starkes Solvabilitäts- und Refinanzierungsprofil wider. Scope bezeichnete es als mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass die Commerzbank Teil der italienischen Großbank Unicredit wird, was jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Bonitätsbewertung habe.

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October 27, 2026 12:40 ET (16:40 GMT)