Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
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27.10.2026 17:39:40
Scope bestätigt A-Rating der Commerzbank mit stabilem Ausblick
DOW JONES--Scope hat das Emittenten-Rating der Commerzbank mit A und stabilem Ausblick bestätigt. Laut der Ratingagentur spiegelt die Bestätigung die solide operative Entwicklung der Commerzbank sowie ihr starkes Solvabilitäts- und Refinanzierungsprofil wider. Scope bezeichnete es als mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass die Commerzbank Teil der italienischen Großbank Unicredit wird, was jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Bonitätsbewertung habe.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 27, 2026 12:40 ET (16:40 GMT)
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