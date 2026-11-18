Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
18.11.2026 12:24:41
Scope bestätigt Deutsche Bank mit "A" und stabilem Ausblick
DOW JONES--Scope bescheinigt der Deutschen Bank eine gleichbleibende Bonität. Die Ratingagentur hat ihr Langfrist-Rating mit "A" und den stabilen Ausblick bestätigt. Die Deutsche Bank verfüge über ein ausgewogenes Geschäftsmodell, eine starke Marktposition und habe sowohl ihre Ertragsstruktur als auch ihre Kostenbasis verbessert.
Mit Blick auf die Rechtsrisiken ist Scope der Ansicht, dass die Bank bei der Umsetzung der Maßnahmen, um die in den vergangenen Jahren identifizierten Unzulänglichkeiten zu beseitigen, gut vorangekommen ist.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 06:24 ET (11:24 GMT)
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