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14.09.2026 12:16:39
Scope: Deutschlands AAA-Rating hängt an wirksamen Reformen
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat einen Warnschuss nach Berlin geschickt. "Deutschlands grundlegende Kreditstärken bleiben intakt, doch ein schwächeres Potenzialwachstum, eine steigende Verschuldung und die politische Fragmentierung führen dazu, dass das AAA-Rating zunehmend von effektiven Reformen statt von der vergangenen Leistung abhängt", heißt es in einer Mitteilung. Die drei Säulen von Deutschlands AAA-Rating - eine starke, diversifizierte Wirtschaft, solide öffentliche Finanzen und eine stabile politische Mitte - stünden zwar noch, aber jede einzelne stehe unter größerem Druck als jemals zuvor im vergangenen Jahrzehnt. "Die Stärken bleiben bestehen, sind aber zunehmend an Bedingungen geknüpft", sagt Julian Zimmermann, Director im Bereich Sovereign and Public Sector bei Scope.
Deutschlands Potenzialwachstum liegt Scope zufolge bei rund 0,8 pro Jahr und damit unter dem AAA-Durchschnitt von 1,6 Prozent, nachdem die exportgetriebene Wirtschaft ein Jahrzehnt lang mehrere Schocks habe verkraften müssen. Die gesamtstaatliche Schuldenquote habe Ende 2025 bei rund 63,5 Prozent des BIP gelegen, gegenüber etwa 30 Prozent bei den AAA-Vergleichsländern (ohne Deutschland). Und auch die Tendenz sei eine andere: "In unserem Basisszenario steigt die Quote bis 2036 auf etwa 83 Prozent, während der Durchschnitt der Vergleichsländer weitgehend stabil bleibt", so Zimmermann.
Scope hatte Deutschlands Kreditwürdigkeit am 4. September bei stabilem Ausblick bestätigt.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 06:16 ET (10:16 GMT)
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