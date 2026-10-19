Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

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19.10.2026 12:24:47

Scope: Einstieg bei TAP stärkt Lufthansa-Netzwerk

DOW JONES--Scope hat aus Rating-Sicht keine Einwände gegen den Einstieg der Lufthansa bei TAP Air Portugal. Mit einer geplanten Beteiligung von 44,9 Prozent werde das Unternehmen bei der Lufthansa zunächst mit der Equity-Methode verbucht, womit die Auswirkungen auf das finanzielle Risikoprofil des Konzerns marginal ausfallen dürften, teilte die Ratingagentur mit.

TAPs führende Position am Drehkreuz Lissabon und die starke Präsenz auf Routen nach Brasilien, Nordamerika und in das portugiesisch sprechende Afrika ergänzten das Lufthans-Netz komplementär. Der Konzern stärke damit seine geographische Diversifikation.

Lufthansa wird für 44,9 Prozent an TAP zunächst gut 1 Milliarde Euro zahlen, weitere 5 Prozent sind für Mitarbeiter reserviert. Sollten diese nicht zuschlagen, würde Lufthansa 1,2 Milliarden Euro zahlen. Der Konzern kann zu einem späteren Zeitpunkt die restlichen Anteile übernehmen. Die Komplettübernahme habe Scope noch nicht berücksichtigt, hieß es in der Mitteilung weiter. Ein solcher Schritt sei ein separater Prozess.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)

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